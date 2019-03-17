韓國瑜、郭台銘今天總算見面 一起啃玉米、再簽MOU

2019-03-17 21:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜與鴻海科技集團總裁郭台銘今天首次碰面，不但一起品嘗在地有機玉米，也各自代表高雄市政府與鴻海集團簽屬兩份合作備忘錄，包括鴻海將在高雄軟體科學園區招聘三千名軟體工程師、及每年採購以高雄優先的台灣農漁產一千萬公斤。

郭台銘進一步指出，在中美貿易大戰之際，台灣與高雄可扮演轉接頭，他並透露會將部分產品移回台灣生產，高雄市政府已允諾明天開始幫忙找地。

郭台銘也再次澄清絕沒說過要在高雄投資八百億元，但曾經承諾過要在高雄召聘三千位軟體工程師，他強調如果只是要做代工，很快就可找到三千人，但高雄軟科被設定在大數據處理中心、雲端中心，跟代工不一樣，需要時間；鴻海在此早就悄悄布局多年，剛好碰到好時機、好的市長，決定加快投資與徵才腳步，學士起薪五萬元。

韓國瑜則對郭台銘的大禮頻頻致謝，強調高雄市會當鴻海與所有企業家的好友，把所有投資環境做好、並簡化行政程序，讓企業家感受到政府隨時與企業站再一塊，幫助企業家掃除各種障礙，歡迎業界加大力度、繼續對高雄投資。

郭董宣布「AI高雄」 韓市長陪啃玉米

郭台銘與韓國瑜今在高雄軟體園區「鴻海全球大數據中心」，共同宣佈將打造「AI高雄，智慧工農」計劃，宣告鴻海集團將深耕對高雄投資，這也是鴻海投資高雄多年來，郭台銘首度現身，他以主人身分親自在大門口迎接韓國瑜，並邀韓國瑜參訪數據中心的超級電腦與相關高科技、機密性設備，簽約前還邀韓國瑜一起品嘗玉米，致詞時頻頻稱讚韓國瑜跟高雄。

鴻海說明，高雄軟體園區「鴻海全球大數據中心」，是鴻海超級電腦（AI人工智慧的大腦）所在地，是鴻海連結世界的樞紐，其中包括韓國瑜所提的南南合作區域，在台灣結合亞太電信環島光纖網路與國際海纜光纖串聯，應用範圍從精準醫療判讀、運動數據分析、藝術動畫運算、到工業4.0及智慧農業等領域，可協助高雄進行產業升級。

郭董給足韓國瑜面子，不但率領團隊與高雄市政府簽立兩份合作備忘錄，更頻頻誇讚韓國瑜的理念、衝勁，還形容高雄環境佳、人才優，很有發展潛力。

除持續發展大數據、雲端等科技面相，郭台銘很認同韓國瑜對農漁產的努力，決定以鴻海數百萬員工為平台，每年採購以高雄優先的農漁產品一千萬公斤，初步計畫先以大陸廠區員工、員工家庭與員工餐廳等，超過兩百萬人的需求為基礎，建構「永齡農業銷售平台、永齡選物」，扮演台灣農產產銷調節管道，高雄農產品則是首先合作對象。

韓總面前拉布條 有人要郭董選總統

鴻海昨簽屬合作備忘錄陣容龐大，包括集團總裁郭台銘、副總裁吳惠鋒、總經理劉揚偉全出席，高雄市長韓國瑜也副市長葉匡時見證，雙方由雲高科技股份有限公司董事長許壽國、永齡農場執行長白佩玉、高市經濟發展局長伏和中、高市農業局長吳芳銘簽署，未來將依不同項目組成共同工作小組完成項目推進。

簽約期間，有人突然舉白布條、兩度高喊「郭台銘選總統」，後來被保全、警察請出會場；郭台銘對此面帶微笑。

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