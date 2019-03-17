韓國瑜將與郭台銘簽備忘錄 網友酸：準備忘記的紀錄

2019-03-17 08:17

〔記者王榮祥／高雄報導〕鴻海董事長郭台銘今下午將與高雄市長韓國瑜會面，討論與高雄合作、投資相關事宜，他昨天也在臉書預告行程，透露將和高雄市簽署合作備忘錄；臉書粉專高雄歹過日質疑又是備忘錄？可以拿出誠意直接簽嗎（合約），有網友酸，備忘錄就是準備忘記的紀錄。

但是郭台銘在2月18日臉書也有發文，針對遭媒體所指停擺的5大投資案回應，並指出「我們從未承諾投資高軟800億」。

郭台銘昨以全台首富、高雄發恆財為題，在臉書公開今天南下高雄軟體園區形成，除了邀請韓國瑜參觀鴻海全球大數據中心及超級電腦外，也將對如何加值高雄提出鴻海的看法，他進一步提及，高雄不光要發大財、更要發恆財。

臉書粉專高雄歹過日對於備忘錄頗感不解，認為要簽就該簽實質一點的合約，網友有對此行程充滿疑惑，「備忘錄，準備忘記的紀錄！」、「彼此拉一下，一個拉民調，一個拉股價」、「看到備忘錄我就笑惹。。。」、「美國的備忘錄好像還沒開始實現，看來高雄的有的等」、「發橫財的都不持久」。

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