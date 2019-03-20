批「電信管理法草案」違憲 吳敦義籲執政黨別胡作非為

2019-03-20 17:15

〔記者施曉光／台北報導〕民進黨政府推動的「電信管理法草案」，國民黨中常會今天以反對擴大通聯紀錄定義，放寬可索取資料對象為由，通過決議堅決反對，國民黨主席吳敦義裁示時，特別呼籲民進黨不要違憲，胡作非為。

國民黨發言人歐陽龍轉述，吳敦義說，民進黨最近干預NCC就是濫權，因此中常會通過這項動議相當重要，憲法保障人民隱私與自由，相關草案內容的確有侵犯人民隱私之權，吳敦義並指示文傳會應對外說明。

國民黨中常會通過這項提案，是由劉大貝等21名中常委共同連署，提案說明指出，政府修法擴大侵犯人民隱私，由NCC主導修正的第9條內容擴大要求記錄民眾的通聯紀錄範圍至涵蓋「通話與上網行為」，另外，民進黨立委林俊憲等人提案將可索取資料的對象，擴大為只要依法執行與公眾生命安全相關機關皆可，「可謂擴權、違憲、侵害民眾隱私」。

國民黨中常會決議認為，雖然立法院交通委員會初選通過的草案，其中爭議的第9條被列為保留條文，仍需政黨協商，如果未來協商破裂，民進黨勢必以人數優勢強行通過，國民黨勢必先行擬定因應對策。

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