吳敦義：民進黨別成為台灣融入區域經濟整合絆腳石

2019-03-20 16:58

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會今日關注台灣加入RCEP、CPTPP等區域性經濟整合組織以及推動自由經濟示範區等議題，該黨主席吳敦義在聽取相關專題報告及中常委發言後裁示時說，希望民進黨不要成為台灣融入區域經濟整合的絆腳石。

吳敦義表示，由於台灣是小型開放的經濟體，國際經貿空間的拓展對我們尤為重要，在此全球區域經貿整合的大浪潮之下，我們絕對要參與其中，尤其絕對不能被邊緣化，他呼籲執政黨要認清現實，與國民黨共同研究「自由經濟示範區」設立的可能性。

國民黨中常會今天邀請邀請前台經院院長林建甫專題講演「RCEP成形的影響與因應建議」，並安排該黨智庫經濟組召集人林祖嘉專題講演「自由經濟示範區的重要性與可能影響」。

吳敦義指出，自由經濟示範區的目的除吸引國內外投資、創造就業並成為經濟成長的引擎外，更是為避免台灣經濟在全球經濟整合趨勢中被邊緣化，同時為我國融入區域經濟整合創造優勢條件，當前國際間區域經濟整合的腳步非常快速，除了以中國大陸為主導的區域全面經濟夥伴協定（RCEP）正在積極談判中，今年很可能會有成果，也看到了美國雖然退出「跨太平洋夥伴協定」（TPP），但剩下的10個國家仍推行「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），另外中日韓的自由貿易區談判也在加快腳步。

吳敦義表示，5年前在國民黨執政期間提出「自由經濟示範區條例」，但被民進黨強力杯葛而無法通過，當前台灣面臨的國際經貿環境更為險峻，藍營立委最近重新提出這項法案的修正版，可以有效因應這波區域經濟整合的浪朝，不致讓台灣被邊緣化。

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