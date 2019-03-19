電信管理法修法 NCC：加入網路通訊符合科技發展

2019-03-19 16:17

〔記者劉力仁／台北報導〕立法院審查中的電信管理法草案第9條規範通聯記錄及帳務內容，國家通訊傳播委員會（NCC）版本的「通聯記錄」包括通話雙方電話號碼、日期與起訖時間到「使用長度、位址、服務型態、信箱或位置資訊」等紀錄，被批侵害民眾隱私，以往電信服務以語音為主，現在網路通訊、數據服務興起，因此增加通聯記錄項目。

電信管理法已經通過立法院交通委員會一讀程序，進入院會，目前第9條被列為保留條文，還要進行政黨協商。

NCC發言人翁柏宗表示，過往電信通訊以語音為主，現在網路架構及通訊型態改變，許多民眾利用電信業者提供數據服務上網通信，為確保民眾使用數據服務及各類加值服務的帳務正確，草案將通信紀錄定義為「指用戶或電信使用人使用電信服務後，公眾電信網路所產生之發送方、接收方之電信號碼、通信時間、使用長度、位址、服務型態、信箱或位置資訊等紀錄，並以公眾電信網路性能可予提供者為限。」切合民眾使用習慣。

對於是否侵犯人民隱私？NCC法務處副處長黃文哲強調，依個人資料保護法第19條第1項規定「非公務機關應有其特定目的，並符合所定各款情形之一，始得對個人資料予以蒐集或處理」，電信公司不可任意蒐集或提供個資。

另外，交通委員會審查時，原本第9條第4項要求電信業者依「通訊保障及監察法」規定協助執行通訊監察、調取通信紀錄及通訊使用者資料，但立委刪除，未來警方只要「依法執行與公眾生命、身體、健康或財產安全有關之機構」且為「急難救助」的目的就可以調取通聯上網資料，也被質疑擴權。

NCC也不支持立委版本，翁柏宗表示，急難救助範圍、可調取之機關及得調取之資料範圍、構成要件與審查程序不明，NCC將向立法委員說明，以保障人民秘密通訊自由及消費者權益。

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