電信管理法初審 增訂國安條款

2019-03-15

助5G釋照與發展 並開放國內偏鄉漫遊

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院交通委員會昨初審通過「電信管理法修正草案」，會中通過5G釋照的頻譜拍賣、管制市場顯著地位業者，及開放電信業者可在國內偏鄉互相漫遊等相關條文，另增訂國安條款，NCC得限制採購及使用包括中國製的特定電信設備；但保留頻率使用費、急難救助時調閱通訊資料等四條條文，送黨團協商。

本次修法重點，包括降低市場參進門檻，將特許、許可制修正為登記制；電信服務原需自建網路，改為可自建或租用網路，頻率也可共用，活化頻譜使用；放寬「市場顯著地位」業者定義，鼓勵大型電信業者投入建設偏鄉基礎設施等；NCC主委詹婷怡表示，電信管理法修正通過，有助於5G未來的釋照與發展。

國安條款部分，民進黨立委蕭美琴表示，涉及國安、資安及資料保護的相關電信設備之採購及使用，世界各國均有不同程度規範，因使用民間電信業者的用戶人數眾多，需妥善規範；立委葉宜津說，對現有驗證機制沒有信心，發現業者很多零件是中國製，甚至是華為的，明訂規範非常重要。

有國安疑慮的設備 不能採購

NCC副主委翁柏宗指出，未來在核准電信業者的事業計畫書時都有國安考量，換言之，如果國安單位認為這個設備不可以，NCC就會遵從此原則，相關的基地台、核心網路、傳輸骨幹等設備，均不能採購及使用。

偏鄉漫遊部分，翁柏宗說，目前全台約十四．五％人口，分布在八十％國土面積上，由於經濟效益考量，導致部分電信業者在偏鄉涵蓋率不足，影響偏鄉民眾通訊權益，未來電信業者間，可協商透過國內漫遊方式補足，改善通話品質，不過，電信商仍需申請獲准；為了避免業者只漫遊、不建設，相關條文也有規範。

急難救助部分，刑事局副局長廖宗山說，據警政署統計，平均一年約有二萬五千件左右，換算下來每天逾七十件，這還不包括消防署、海巡署等單位，條文修正確有迫切需要；民進黨立委林俊憲等人也提出修正動議，建議民眾若生命受威脅時，可調閱通信資料搶救，但召委李昆澤認為恐有違憲之虞，保留送交協商。

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