再爆爭議！中天節目指華航犯太歲 NCC消極處理惹議

2019-03-20 15:07

〔記者劉力仁／台北報導〕中天電視台再爆爭議事情，3月3日播出之談話性節目「新神秘52區」，主持人、來賓從華航罷工一路討論，命理專家「預言」華航今年犯太歲，人事、財務、風水都有問題；讀者投訴，節目播出後華航認為怪力亂神、毫無根據，向國家通訊傳播委員會（NCC）申訴，NCC以節目畫面上有標示警語為由結案，痛批NCC處理方式太過消極。

當天節目主持人戴立綱、命理家蔡上機、江柏樂等人談話，影射華航未來可能發生飛安及財務損失，損害華航形象及商譽，解釋過往飛安事件，更涉及對往生者及家屬不敬。華航認為中天未做好新聞自律，任憑節目流於怪力亂神，也沒有合理新聞平衡，向NCC具名檢舉。

但NCC很快回覆「新神秘52區」並非新聞報導節目，談話的命理家都有具名、畫面上也標示「風水民俗、請自行斟酌」等警語，華航如果自認權益受損，請自行要求中天更正或向法院提告。

華航表示，對於NCC無法透過法定職權約束新聞節目，無法引用法條保障航空業者商譽，以「已有警語」為由縱容該節目侵害華航商譽的既定事實，非常遺憾，並已與電視台表達希望該節目自律以發揮第四權之公正客觀功能。

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