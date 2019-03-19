NCC半年只罰兩件假新聞 挨轟「殭屍單位」

〔記者蕭玗欣、葛祐豪／綜合報導〕假消息滿天飛，閣揆蘇貞昌日前砲轟國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）毫無作為。多名立委昨在交通委員會也關注假新聞議題。據ＮＣＣ統計，近半年民眾投訴不實報導案件至少逾千件，卻僅曾對中天、東森新聞台兩個不實新聞報導，各開罰廿萬元，立委痛批ＮＣＣ根本是「殭屍單位」。
主委：努力強化法規、加速流程
ＮＣＣ主委詹婷怡直指，現在有很多情況是媒體自律失能，無法完全發揮效用。既有法規如何強化效能？是目前要努力的方向。ＮＣＣ也會思考如何讓既有流程加速、縮短時效，不排除適時向外界揭露進度。
ＮＣＣ統計，去年第四季針對電視台報導投訴案件共九百廿八件，其中東森新聞台的豬瘟報導共兩百九十三件，ＴＶＢＳ報導推介中國哈爾濱肉品紅腸的投訴一百一十件，立委邱議瑩被指在陳其邁競選場合「喊麥造（別走）」為九件。今年第一季完整統計尚未完成，但韓流助攻奧斯卡包子獲獎就有投訴一百八十件。但迄今，ＮＣＣ僅開罰兩件，分別是東森新聞台的豬瘟報導、中天新聞台的邱議瑩喊麥造報導，各罰廿萬元。
違規僅罰20萬 立委批輕放
立委鄭寶清痛批，依規定，業者製作新聞及評論應注意事實查證及公平原則，違者可罰廿到兩百萬元，並可停止該節目或廣告。而ＮＣＣ一月開罰中天和東森各廿萬元，根本是輕輕放下。
鄭寶清也問，從三月七日到三月十日，中天新聞台一共播放多少韓國瑜相關新聞？詹婷怡坦言比例高達近一半，ＮＣＣ將審視該媒體是否有自律失能和整體營運失控的問題。
立委葉宜津表示，選前某電視台不斷播放文旦被大量倒入水庫新聞，即便農民說明證實是假消息，該電視台仍不下架，很明顯是想要影響選舉，ＮＣＣ仍然毫無作為，國人真的很失望。
製作假新聞媒體 頻道應調後
葉宜津建議，ＮＣＣ應要求製作假新聞的媒體，製作一定時數自我檢討影片，公開播放，甚至變更頻道到較後半段。詹婷怡表示會考慮。
立委林俊憲則質疑，三年多來台灣已經快失去控制，假消息如入無人之境，很多假消息都是針對選舉，影響很大，「做這個ＮＣＣ主委還有意思嗎？」ＮＣＣ根本像是「殭屍單位」。
多位民進黨高雄市議員昨天召開連署記者會，發起連署的高雄市議員簡煥宗要求詹婷怡下台，並制定相關法令防止假消息、打擊假新聞。
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