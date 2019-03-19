韓國瑜愛喝酒自比令狐沖 杜紫宸：若想選總統應宣示戒酒

2019-03-19 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜坦承喜歡喝酒、結交朋友，形容自己像是武俠小說大師金庸筆下《笑傲江湖》主角令狐沖。但這樣的比喻讓文化大學知識經濟與競爭力研究中心主任杜紫宸不以為然，強調韓若有意爭取總統大位，那應順勢向大眾宣示「戒酒」，「如果一個政治人物連酒都不肯戒、沒法戒，請問其他人對他還能有什麼期待？」

杜紫宸在臉書上寫道，令狐沖愛喝酒、交朋友是小說讀者都知道的，但「酒後鬧事」從來不是令狐沖的優點。他覺得，擔任高雄市長和民眾、商人喝酒搏感情或許有其工作魅力與非制式的必要，但國家元首形象要求很高，要是因酒醉鬧出笑話，那將是國家之恥。

杜紫宸呼籲，若韓有意角逐大位，那就在宣布之刻向大眾公開宣示「戒酒」，畢竟一個政治人物連酒都不肯戒、無法戒，那對他還能有什麼期待？

杜紫宸強調，令狐沖喝酒誤事是小說情節，他可不希望總統面對酒陣時無法自持而誤大事，小酌雖可怡情，但擔任國家元首的基本要求，就是不曾，或未來不會酗酒，這當中最重要的意義，就是證明該人具備控制能力，說戒說戒，不找藉口。

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