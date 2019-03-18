收保護費？網爆高市環保局向工廠「募資」改善校園空氣

2019-03-18 23:25

〔即時新聞／綜合報導〕今（18）日晚間有鄉民在台大《批踢踢實業坊》的八掛板爆料，稱高雄市環保局有至工廠「募款」為各級學校裝設空氣清淨機並負擔電費的行徑，並嚴厲這種「不樂之捐」簡直是「收保護費」。

據原文指稱，高雄市政府開出2億額度要環保局「想辦法」，以資助為各級學校裝設空氣清淨機及負擔部分電費的計畫，環保局便派遣稽查員至高雄各工廠向老闆「募資」。原文並貼出一張題為〈高雄市政府環境保護局「提升本市校園室內空氣品質-認養意願調查表」〉的表單，並附上委辦人員聯絡資料，疑似為向各工廠募款所用。

該鄉民質疑，「局長能夠叫執法人員與執法對象開口要錢嗎？」、「廠商如果不給，環保局會不會特別註記？會不會秋後算帳？」並認為高雄市政府及環保局將壓力丟給基層稽查人員的作法，除有違法疑慮外，更怕往後受人情壓力而導致稽查困難。就算廠商真的付款捐贈，人民還能相信環保局會公正執法嗎？

原文強烈質疑這次募款的意圖和資金走向，呼籲高雄各市議員如果看見，請查證並於議會質詢。目前該消息尚未有相關單位進行回覆，但已引起鄉民網友熱議。

相關原文如下：

[爆卦] 韓國瑜讓高雄市環保局到處收不樂之捐??

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