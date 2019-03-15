政治0分？ 韓國瑜「北漂」輔選 網友轟：無心高雄市政

2019-03-15 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕選前喊出「政治0分，經濟100分」的高雄市長韓國瑜今天（15日）沒有公開行程，下午卻跑到在台南立委補選候選人謝龍介的造勢場合，三度合體謝龍介替他站台，更「北漂」到新北三重，替另名候選人鄭世維站台輔選，預計晚間9點將與女兒韓冰攜手進場。網友得知消息後紛紛批評，認為他無心高雄市政，「輔選100分，市政0分」。

綜合媒體報導，今天沒有公開行程的韓國瑜，下午出席台南麻豆區海埔池王府舉辦「農漁產業嘉年華鮪瑜秀」活動，第三度替謝龍介站台，由於媒體團團包圍韓國瑜，台下看不到韓國瑜的民眾大喊要媒體別擋住視線。

韓國瑜原本派出夫人李佳芬代打，到三重為鄭世維選前之夜站台，但今天下午確定改由他帶著女兒韓冰北上三重力挺鄭世維，預計晚間9點現身會場。李佳芬可能轉往彰化，為同黨立委候選人柯呈枋輔選。

韓國瑜「北漂」至台南、新北輔選的消息一出，隨即引發網友批評，留言「市政一條蟲」、「輔選不累...上班日請假」、「輔選100分，市政0分」、「市長不做事到處輔選？」、「市長都不用上班的 每天輔選 好棒」、「未看先猜 輔選完太過操勞 重感冒休兩天」。

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