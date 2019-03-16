韓流失靈！謝建平分析立委補選 ：韓只是「黃昏星」

2019-03-16 23:16

〔即時新聞／綜合報導〕自封「台灣最後叛亂犯」的作家謝建平，於《六都春秋》投書分析中國國民黨於16日立委補選中慘敗的原因。以「輸在文旦的謝龍介；敗在名氣的鄭世維！」為題，在分析國民黨敗選之餘，更重砲抨擊部分媒體和勢力塑造出來的「韓流神話」，認為韓國瑜只是「黃昏星」。

據謝建平投書 指出，各方將本次立委補選結果視為「2020大選溫度計」，然而其結果明確顯示，即使在中天等特定媒體不成比例的新聞「業配」之下，韓流仍首度「受創熄火」，鄭世維不敵「台灣歐吉桑」余天的高知名度；謝龍介也沒有因韓國瑜、朱立倫的加持勝選。

謝建平認為，「台灣大秀才」謝龍介代表國民黨空降台南，並沒有任何地方基礎，只能整天北上遊走於政論節目「嘴砲和唬爛，十足是政治綜藝咖」。他說，如果謝龍介沒有搞出文旦外銷中國的假戲，導致特定媒體捏造新聞，差點害死農民，台南一席孰勝孰負實在難解。

而謝龍介敗選，除了「文旦因素」，謝建平認為前總統陳水扁的「棄保高招」及台北市長柯文哲的「助攻」，讓脫黨參選的陳筱諭沒有瓜分掉郭國文的票，起了很大的效果。陳筱諭先打出扁牌，之後又找柯P拍影帶支援，最終被阿扁棄保，柯P在台南也根本沒有市場，導致得票數慘澹。

最後，謝建平認為，鄭世維奇兵空降，但從一開始就受余天的壓制，完全不敵余天的超高知名度，縱使韓國瑜傾力相挺，終究敗下陣來。他於結論寫道，這次補選不只讓「韓流神話」首度重挫，更讓「死抱中國的紅色信仰出現缺口」。韓國瑜說穿了只是國民黨「北風尾的黃昏星」，光芒之色後便是黑暗一片，「天下沒有永遠的王牌」。

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