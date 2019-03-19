派員到工廠募不樂捐？ 高市環保局批抹黑 強調是做社會公益

2019-03-19 00:41

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜被人於網路踢爆讓環保局到處收不樂之捐，市府環保局長袁中新今澄清不是事實，強調這是抹黑市府，打擊韓市長美意，這是為社會做事情，呼籲民眾不要混淆視聽。

不料有人於網路踢爆市府環保局派稽查員到工廠募款，質疑韓國瑜讓環保局到處收不樂之捐；市府環保局長袁中新今澄清不是事實，強調這是抹黑市府，打擊韓市長美意，這是為社會做事情，呼籲民眾不要混淆視聽。

袁中新強調整個過程公開透明，也有召開公聽會向廠商說明，市府號召大家一起做社會公益，並由專委拜訪大戶親自說明，絕對沒有派稽查員向工廠募款這件事情，現場向廠商說明也未有稽查動作。

袁中新說，市府為了改善教室的室內空氣品質，讓學童能安心上課，也能讓家長放心，號召廠商認養學校，但不是募款，是做社會公益，由廠商看心意，也不限金額，認養學校空氣清淨機及冷氣機。

袁中新表示，環保局調查林園等4個工業區周邊1公里內有26所學校，若裝設空氣清淨機及冷氣機，需要花費2億元，已有27家廠商響應，認養總金額9千多萬元，款項由教育局經手，環保局只管空品，一切公開透明。

袁中新說，目前空污基金只剩下1500萬元，環保局確實無力負擔2億元費用，韓市長今將於市府記者會上，公開感謝27家率先參與企業，也號召更多企業投入社會公益，大家一起為下一代努力，讓社會能夠更美好。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/