韓頻失言跳票 議員︰狼來了

2019-03-13

〔記者王榮祥／高雄報導〕高人氣的高雄市長韓國瑜屢屢出現失言、跳票等爭議，高市議員直言，施政不應建立在虛幻的曝光上，總有一天會面對泡泡破滅的；也有議員擔心韓國瑜會造成「狼來了」的負面效應，時間一久，恐折損高雄市民對市府的信賴。

高市議員林于凱指出，他覺得韓國瑜一直運用媒體曝光拉抬個人聲勢，放這些消息都有媒體效應，曝光完即使被發現子虛烏有，也已達到曝光目的，加上核心幕僚一直炒新聞話題，他強烈質疑這樣施政到底能維持多久？

林于凱認為，施政不能建立在虛幻曝光，老是用媒體堆疊政治能量，總有一天會面對泡泡破滅，最後到底在高雄留下什麼？市民會看得見。

高市議員邱俊憲說，他感覺韓國瑜口號很多，卻很難看見實質、具體做法，韓與團隊不斷拋出不成熟的議題，常被發現根本是空的結構，例如賽馬，香港根本沒授權，貓熊也一樣，中國人大代表澄清只是提議；一件又一件基於不正確基礎或虛幻口號的議題，讓市民產生更多期待或促使議會討論，最後卻會衍生「狼來了」效應，以後市府提出的政策，人們會懷疑市府說的到底是否真的，折損市民對政府的信賴。

邱俊憲建議，韓國瑜應把握機會，將人脈與人氣實質轉換在城市進步動能上，別老是喊口號。

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