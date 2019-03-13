八字沒一撇╱中國送貓熊 高市府吹很大

2019-03-13

韓國瑜︰密切注意後續發展

〔記者王榮祥、葛祐豪／高雄報導〕高雄市韓市府膨風事件多一樁，「中國送貓熊給高雄」八字沒一撇，卻吹很大。在中國人大代表許沛澄清只是提案、並直言台灣媒體過度解讀後，先前對此放言高論並提出許多想像的高市觀光局長潘恒旭態度轉趨謹慎。曾笑談為貓熊取名「發大財」、「賺大錢」的高雄市長韓國瑜，昨則謹慎指出會密切注意後續發展，也會向觀光局了解，到底有無直接或間接接觸。

貓熊事件起因於本月九日，有媒體引述香港媒體報導，指中國全國人民代表大會代表許沛在今年兩會上建議「向高雄贈送大貓熊」。

高市觀光局長潘恒旭十日在臉書轉貼報導，還加碼貼出數張貓熊照、註明「融融？雄雄？」還說最快兩年可在高雄看到貓熊，預估門票收入可達台幣十億元，帶動周邊餐飲至少五十億元收入，引起議論。

隔天潘恒旭又在臉書貼出貓熊玩偶照片並留言「Panda，我努力」。韓國瑜當天則指出，如果大貓熊要到高雄還有很多程序要走，市政府要和高雄市議會溝通，如果議會高度同意，這樣對高雄會很棒；他還建議最好兩隻大貓熊能取名「發大財」、「賺大錢」。

許沛︰送貓熊是「個人建議案」

媒體昨報導，許沛表示送貓熊給高雄是她在兩會上提出的「個人建議案」，貓熊是否可去高雄？「一定是中央決定」；她說沒和潘恒旭見過面，質疑台灣媒體「可能有些不很確實的過度解讀」；至於大貓熊名字 「雄雄」、「融融」是她先提出。

潘恒旭說明，這件事重慶市渝台經貿文化交流中心主任王呂剛三月一日到壽山動物園交流時曾提及，許沛則是在兩會提案，他受訪時曾強調，這案子要「過三關（中國國台辦、林業局及高雄市議會同意）」。

潘恒旭︰這案子要「 過三關」

潘恒旭說，當時曾對媒體指出，王呂剛邀高雄方面六月參訪重慶動物園，許沛會在兩會提案，希望高雄有善意回應，他沒說過中國確定要送貓熊。

韓國瑜昨上午表示，市府很歡迎貓熊，如果市議會也非常歡迎，那就是市府要面對的問題，其他各界講了一些有的沒的，市府只能尊重，但是最關鍵主體是高市府與市議會，如果雙方都同意，就請其他人來祝福吧。

韓國瑜昨下午指出，市府對這個訊息（提案送貓熊）非常高興，但仍需與高市議會討論，不管提案也好、接觸也好、報派也好，會再密切注意後續發展，他也會找觀光局了解，是否有人直接或間接接觸過。

高雄市長韓國瑜爭議事件簿

高雄市長韓國瑜 （記者張忠義攝）

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