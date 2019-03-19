拍到了！為擠到韓國瑜身旁 中天主播暴怒猛推攝影記者...

2019-03-19 06:58

〔即時新聞／綜合報導〕《中天》主播王又正日前採訪謝龍介、韓國瑜時，被拍到對《東森》女記者勒脖、撞胸，另傳出有「中天護衛隊」幫忙排除障礙，隨意推擠各台記者、導致記者受傷，現又有畫面曝光，王又正為了擠到韓國瑜身旁，先強硬把攝影記者擠開，被碰撞到後，卻怒嗆對方打什麼打，一旁的不明人士則協助王又正往前擠，引起媒體同業相當不滿。

王又正貼身採訪韓國瑜，日前在台南市立委補選落選人謝龍介造勢場合上，遭控對《東森》女記者施暴，畫面全被拍下，事件引發熱議，另還傳出有不明人士組成的「中天護衛隊」，只要有韓國瑜的場合就會出現在現場。

最新曝光的畫面顯示，3月15日謝龍介造勢當天，王又正被擋在攝影記者後方，他為了搶到韓國瑜身旁，硬是將前方的攝影記者擠開，攝影記者不知所措，不慎碰撞到王，王隨後竟爆氣，轉身猛推攝影記者，並怒嗆「幹嘛打我啦！」最後在不明人士護送下，仍順利抵達韓國瑜身邊。

有媒體同業還原當天經過指出，當時攝影不小心撞到，不料王又正一臉凶神惡煞，旁邊還有不明彪形大漢幫忙架開。媒體同業也強調，沒有文字記者會在攝影搶畫面時硬要插進去，這種行為很白目又危險，也很容易不慎被敲到頭。

針對推擠《東森》女記者一事，王又正日前回應，稱他當下看到謝龍介被擋住，伸出手越過女記者的頭，想把謝龍介拉出來，因此發生推擠，強調：「從頭到尾，謹守分際。」《中天》昨天也發聲明力挺王又正：「本台記者王又正至台南麻豆謝龍介造勢現場進行採訪，報導新聞工作認真，表現優異，本台給予高度肯定。」

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