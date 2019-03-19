拱韓披戰袍？吳拋徵召領表說

2019-03-19

指韓在天人交戰 徵召領表也算徵召

〔記者林良昇、張菁雅／綜合報導〕二○二○總統大選逐漸逼近，國民黨內徵召高雄市長韓國瑜參選的聲浪持續加溫，國民黨主席吳敦義宣示保留萬分之一機會徵召後，他昨又拋出「徵召領表說」，強調徵召韓國瑜來領表登記也算是徵召；如有徵召，也會在八月的全代會確定候選人前啟動，不會有「換柱二．○」；吳更直言，韓國瑜在天人交戰。

有王牌不打 豈不愚蠢

對於黨內徵召韓國瑜選總統的聲浪，吳敦義昨接受網路直播專訪表示，他現在不能改變「萬分之一」徵召的說法，萬分之一只是形容詞，非必要不可的時候，還是要致勝求勝，保留一張比較有機會致勝的王牌，「如果有牌不打，那不就是愚蠢了嗎？」

吳敦義強調，會避免對已領表參選的人不公平的事發生，國民黨過去曾有痛苦經驗，不會重蹈覆轍，會依規劃，可能是四、五月間公告、領表、黨員連署，並在五、六、七月間做必要程序，應於八月左右召開全代會，做最終階段認可，那時提名的總統候選人人選就確定了，不會有換人問題。

吳敦義指出，至少在七月份，國民黨若要做徵召或任何動作，一定會設法在之前就啟動，不會讓事先去登記表態的人遭到不公平對待，絕對不會有「換柱二．○」。

吳敦義認為，韓國瑜在天人交戰，韓現在是高雄市長，有很多期望與藍圖，也會努力去做，「可是只要一想到，如果國民黨需要用徵召的方式，而不是讓他自己來領表，就是徵召他來領表登記，也算是徵召。」在四、五月時會衡量整體狀況。

吳在會後受訪表示，徵召的方式和時間還要考量，反正會在全代會認可之前；而所謂「徵召領表」是否意味黨中央會勸韓去領表？吳不置可否，僅說這個建議是重要的參考。

對於所謂「徵召領表說」，國民黨組發會主委李哲華解釋，現有提名辦法並沒有徵召的選項，如果韓來領表登記那就不是徵召；只有不願意領表登記，是被動的，才會有徵召的方式。

李哲華表示，可能是吳敦義不完全負責選務工作，對各項規定的用詞連在一起，但基本概念是國民黨要找出最強的人，如果現有提名機制沒辦法產生最強候選人，當然不能坐以待斃，要另尋他途，徵召就是一種方式。

對於是否投入總統大選，吳敦義接受網路直播節目專訪時也坦言，的確很多人鼓勵他，但如同提到韓國瑜被徵召的機率一樣，是有萬分之一的機會，除非萬不得已，「我何必讓選舉更複雜化呢？」吳說，韓國瑜是否選總統，也不是他是否參選的前提。

主持人則以「吳敦義懂修車但不會賽車」的比喻詢問，吳意有所指地說，他愛車，會修車，也能夠賽車，但他賽車不會超速。

盧︰初選不必拘泥形式

對於國民黨初選機制，台中市長盧秀燕昨表示，初選機制不必拘泥於形式，如何選出最適當的候選人才是最重要，初選機制不妨靈活一些，只要候選人實力強，不會在乎任何方式。

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