賴讚百年奇才 韓︰我像令狐沖

2019-03-19

〔記者王榮祥、葛祐豪、林良昇、張聰秋／綜合報導〕前行政院長賴清德形容高雄市長韓國瑜愛看武俠小說，是百年難得一見的政治奇才；韓國瑜感謝賴清德的讚譽，說自己不敢當，並笑說自己比較像令狐沖，喜歡喝酒、結交朋友。

賴清德昨上午赴民進黨中央黨部完成總統初選登記，對於媒體詢問包括高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲等，誰將是最大敵手？賴清德表示韓國瑜支持度非常高，韓國瑜很喜歡武俠小說，他也喜歡武俠小說，並稱讚韓國瑜是「百年難得一見的政治奇才」。

韓國瑜表示，對於賴清德院長的形容，自己實在不敢當，他昨天領表的動作，相信一定讓大家一片譁然；韓國瑜也重申自己立場，會繼續做好分內工作（高雄市長），就是如此。

韓國瑜也說，他覺得自己個性比較像令狐沖，喜歡喝酒、喜歡交朋友，喜歡大聲地歡笑。

韓國瑜昨天上午九點前往高雄市和發產業園區，參加台郡科技動土典禮，會後媒體詢問他對賴清德決定登記領表，投入民進黨總統初選的看法；當時韓國瑜顯然還不知道這個消息，一聽整個人頓了一下，接著表示：「賴清德，真的嗎？他要領表啦，喔，我看了新聞再來評論好不好？」

吳︰覺得賴會有動作 未料那麼快

對於前行政院長賴清德昨登記參與民進黨總統初選，國民黨主席吳敦義昨接受網路直播專訪時表示，他並不驚訝，因為賴在當台南市長時與他就很熟了，賴當時離開行政院長的職務，他就覺得賴會有動作，只是沒想到會那麼快。

前立法院長王金平淡定回「不意外」。他說，這是民進黨的家內事，外人不便批評。朱立倫辦公室則回應，請賴清德與蔡英文總統先來一場特赦前總統陳水扁的辯論後再說吧！

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