賴清德參選 王丹稱免擔心：公開競爭是民進黨特色

2019-03-18 19:20

〔即時新聞／綜合報導〕前行政院長賴清德今天（18日）上午表態參加民進黨總統選舉黨內初選，引起政壇熱議，對此，中國民運人士王丹在臉書表示支持，「初選的過程是競爭，結果會是整合。因此，賴清德的參選，對民進黨是好事。」

王丹提到，過去民進黨就以「公開競爭」為特色。過程不經過初選，全黨內定一人，本來就不是民進黨的風格，不如說，如果初選無人參加才讓人震撼，「因為那就不是民進黨了。」

接著，他也提醒外界不用擔心民進黨會分裂，因為初選結果出來，輸的一方必會在團結的呼聲下支持另一方，民進黨經過初選後，上下會更加團結。他強調：「蔡英文和蘇貞昌也經歷過黨內初選的競爭，現在還不是一樣戮力同心？」

此文一出，隨即引起網友討論，有人表示「初選結果要小心統媒的分化，引起不必要的負面攻訐，因為事後他們一定會拿這些來大做文章」、「今天唯一的好處是韓國瑜的新聞超少，是半年來最少的一次」；不過，也有人認為王丹說法太過天真，「蘇蔡之役爭的是首屆，跟這次賴跳出來的連任屆意義完全二致。挑戰連任屆，基本上就是否定現任政績。民進黨一個挑戰連任屆，至今二十年仍為水火不容的死敵的例子，就是蘇煥智挑戰陳唐山。」

王丹臉書：

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