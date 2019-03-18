賴清德參加總統初選 南市綠營她率先發聲明力挺

2019-03-18 17:30

〔記者蔡文居／台南報導〕前行政院長賴清德投入民進黨內總統初選，曾任民進黨南市黨部主委、民進黨中執委，六連任台南市議員的邱莉莉今天下午率先發聲明力挺。她表示，賴清德從政一路走來，台灣意識堅定，有堅毅果敢的不屈撓性格，具道德勇氣明辨是非，頗受廣大民進黨支持者認同，是現階段合適的總統人選，她對於賴清德力挽狂瀾的決心與意志感到敬佩，將全力支持賴清德競選總統。

邱莉莉強調，賴清德參選的消息一傳開，不少民進黨死忠鐵粉奔相走告，從他們的反應看到了熱切期待，賴清德確實有激勵綠營士氣、帶動立委選情的本事，從諸多民調看來他也是黨內最具勝選條件的人選。

邱莉莉指出，她非新潮流系，也認為黨內看待總統候選人不要再陷入派系思維，民進黨內從上到下都必須拋開算計，忠誠聆聽基層支持者的聲音，總統保衛戰事涉台灣前途與主權，寧可藉由黨內競爭推出最強人選凝聚作戰共識，也不要表面團結卻消極應戰失掉本土政權。

她說，賴清德的台灣意識堅定，對於中共統戰有足夠抗壓力，多番選舉錘鍊加上兩任直轄市長及行政院長的政務歷練，都讓賴清德比國民黨所有人選甚至柯文哲還接地氣，這是她支持賴清德選總統的主因。

另外，表態參選永康、新市及新化選區立委的市議員蔡旺詮則表示，賴參選他覺得很意外，現在全黨好不容易不分派系打贏南市補選一戰，未來黨內競爭過程，難免會產生摩擦和火花，憂心如果未來無法整合，恐會不好選。

他表示，面對蔡英文和賴清德兩人，要支持誰會讓人左右為難，只能等待初選結束，他也希望競爭過程中，不要造成黨內力量分散，否則明年總統選舉就不好選。

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