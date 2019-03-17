台港民間交流創歷史新高 官方卻漫延「綠色恐怖」...

2019-03-17 13:02

〔即時新聞／綜合報導〕台港民間交流近年相當熱絡，但官方關係越來越冷淡，港府自2016年民進黨執政後，與民進黨有關的政治人物、親綠人士、樂團等都被拒絕入境，甚至連我駐港代表也遲未獲港府入境簽證，出現「綠色恐怖」的情況。

根據《蘋果》報導，陸委會統計，香港人來台唸書、結婚、投資移民人數都逐年上漲，其中投資移民在2011年時僅3件，去年354件，增長118倍。港人來台觀光也大幅上升，雙方貿易額也在去年創下新高，顯示民間交流熱絡。

然而，自蔡政府上任後，兩岸關係急凍，波及台港關係，港府出現「綠色恐怖」情況，包括民進黨立委邱志偉、時代力量立委林昶佐、部分親綠學者范世平等人都曾發生入境香港遭到拒絕，甚至我方香港辦事處處長盧長水迄今仍尚未取得工作簽證。

陸委會副主委邱垂正表示，我方多次透過駐港機構對香港政府表達嚴正關切與抗議，對這類以片面政治因素，拒絕讓我方人士入境行為，已傷害到台港關係。陸委會也呼籲，港府要用包容與尊重心情看待這些人士入境，不需戴上政治偏見，破壞雙邊原本非常良好的互動關係。

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