「平凡台灣女孩」政協委員誇張頌功德 網友：快吐了...

2019-03-12 01:06

〔即時新聞／綜合報導〕中國近期內舉辦全國政協全體會議，「台籍港區政協」凌友詩在大會上朗誦自己的生平事蹟，還誇耀、自豪中國人身分，極其誇張的語調與用字遣詞，讓網友聽完大崩潰，直呼「快吐了」。

綜合外媒報導，凌友詩在會議中表示，「我是一個在台灣出生，17歲移居到香港的台籍港區委員」、「可以說，以我這樣1個平凡的台灣女孩，一個香港的外來客，今天能夠經歷一國兩制的實踐」、「並與各位委員一道背負民族復興的使命，全賴於跳出了台灣狹小的格局」。

凌友詩指出，「今天，我站在人民大會堂的發言席，我要說，世界上只有1個中國，全中國的唯一合法代表政府，是中華人民共和國政府，我以能做為1個堂堂正正的中國人，參與國家的政治體制而自豪」、「相信不久將來中央政府一定能向母親認回自己的親兒一樣，更加明確台灣居民做為中國公民的法律身分」。

網友們還沒聽完凌友詩的發言，就留言表示「真的聽不下去了」、「什麼朗誦比賽......太噁心了吧」，更有香港網友發表看法，指出「凌小姐如果將來生Cancer（癌症），記得去你最愛的大陸醫喔，不要回台灣醫喔」、「台灣人快來看看，統一以後會像這樣說話喔」。

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