台人恐被移送中國？香港修引渡條例 中方：台灣說要修的

2019-03-07 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕面對台港之間缺乏司法互助，香港政府擬修正「移交逃犯條例」來解決此事，以個案的方式將嫌犯移送至無司法互助的地區，但讓外界擔心最後中國將藉此修法肆意要求港府逮捕入境或過境香港的外籍人士，其中包括台灣人；對此香港基本法委員會副主任譚惠珠強調，中國政府並沒有要求港府修法，基本法委員會也沒有針對此使事進行討論，「是台灣要求港府修法」

綜合媒體報導，香港政府在2月13日提出修法建議，讓可以跟沒有簽訂引渡協議的地方進行個案合作，但其中包括「台灣與中國」，讓外界擔心一旦修法通過，台灣人到香港將面臨隨時遭逮捕或監禁的風險。

負責《香港基本法》解釋與修訂的中國全國人大香港基本法委員會副主任譚惠珠指出，香港移送逃犯遵循4個國際標準，而港府目前已與20個國家簽訂長期的移交逃犯安排，對哪個國家或地區的要求標準都是國際性的；她強調，中國政府沒有要求港府修改條例，「是台灣要求港府修法」。

不過，陸委會日前則呼籲港府能以無涉於政治的務實態度，積極考慮與我方簽訂司法互助協議，從根本解決問題，確保公平正義能獲伸張。

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