香港擬修引渡條例 立委警告台人遊港恐被逮捕

2019-03-06 19:48

〔記者蘇芳禾／台北報導〕日前一名香港男子在台灣殺害女友後逃回香港，引出港台司法互助問題，之後香港政府擬修法，開放引渡嫌疑犯，法務部國際及兩岸法律司司長蔡秋明日前對修法表示樂觀其成。民進黨立委段宜康今天舉例，若修法通過，恐會造成台灣人觸犯中國法律，在香港轉機就被逮捕，希望法務部對此要有公開態度。對此，法務部長蔡清祥回應，台灣是高度重視人權國家，會密切注意港修法內容，必要時會提醒國人。

立法院司法法制委員會今天邀請法務部進行業務報告，段宜康舉日前港男在台殺女事件，提醒法務部應該要重視香港將在7月進行的修法方向。

段宜康說，香港在九七回歸後，因為不相信中國的司法，因此若要引渡人犯，都要透過立法局，每次處理一次性個案。根據他的了解，香港7月份的修法，會把中國、台灣的引渡要求變成「授權處理」，只要有一方提出引渡，特首就可以不經過法院、立法局，把人犯送到中國或台灣去。

段宜康舉例，若有人在台灣發表分裂國家言論，違反中國的反分裂法；或是台商在中國經商常常會遇到稅務問題；或是台灣法輪功幹部到香港旅遊，就可能會被港警逮捕。請問法務部對此態度如何？

法務部長蔡清祥回應，台灣是高度重視人權的國家，一定會保護人民，會密切注意香港修法方向，必要時會提醒國人。

段宜康憂心說，台灣社會上對這件事情沒有很在意，政府也沒有充分掌握香港的立法方向，也沒有及早提出要求。他希望法務部、陸委會應該針對這件事情跟香港政府協商，或有公開態度，如果香港真的通過這個法律，是否要把香港列為「旅遊警示區」，希望最短時間內，相關部會首長要對這件事情有公開態度。

蔡清祥回應，會密切了解港修法具體內容。

委員會最後也通過臨時提案，有鑑於香港政府近期擬修訂刑事事宜相互法律協助條例、逃犯條例，使其適用範圍擴及台灣。若此一修法通過，將使國人於第三地觸犯中國法律，於入境香港後，而遭移送中國，且因中國司法制度不同或未臻健全，將使國人無法充份受到保障，顯有侵犯人權之疑慮。要求法務部盡速就香港政府此次修法，應積極關注修法內容及其影響，適時透過陸委會與香港提出協商，並公開表示說明之。

香港學運領袖、香港眾志秘書長黃之鋒之前就曾提出嚴正警告，若這項修法在今年的香港立法會通過，未來如果有台灣政界人士被北京政府定性為「干犯中國大陸」的罪行，只要在香港過境、逗留或旅遊，都可能遭引渡到中國，「成為下一個李明哲」。

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