反對「引渡中國條例」修法 香港本土派羅冠聰、朱凱迪訪台

2019-03-05 21:18

〔記者彭琬馨／台北報導〕針對香港政府正計畫提出「引渡中國條例」修法，恐將威脅往返台港兩地旅客的人身安全。香港前立法會議員羅冠聰與現任立法會議員朱凱迪將在今晚抵台、於明日展開為期兩天的訪問，預計將拜會朝野黨團、陸委會與行政院等行政部門，盼能向台灣政府說明香港民主派的反對立場。

據了解，羅冠聰與朱凱迪此行將會晤民進黨、國民黨與時代力量多位立委，並將拜會陸委會與行政院，向台灣政府說明此引渡條款通過後，對往港旅遊和經商的台灣人所會造成的威脅。

香港政府保安局上月12日向香港立法會「保安事務委員會」提出「引渡中國條例」（《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》）修法，將引渡嫌犯的程序，適用於任何未訂有協定的地方，包括中國、澳門、台灣等。我陸委會日前曾對此表示，港府作法表面是為了讓香港籍人犯引渡到台灣受審，實際意圖是將包括在港的台灣人，以任何罪名為由即可送到中國受審。時代力量黨團對此也召開記者會表示，修法過程恐將台灣視為中國一部分，可能出現更多李明哲。

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