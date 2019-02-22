香港擬修「引渡中國條例」 時力：台人赴港 恐成李明哲第二

2019-02-22

隱含「台灣納入中國」的政治前提

〔記者謝君臨／台北報導〕針對香港擬修正「逃犯條例」等相關「引渡中國條例」，卻隱含「將台灣納入中華人民共和國」的政治前提，立法院時代力量黨團昨召開記者會，呼籲政府應主動表明主權立場，並向香港建議先處理台港雙邊引渡修法。

港府本次修法聲稱肇因於港女來台遭殺害棄屍案，台港之間沒有引渡協議，兇嫌返港後，無法引渡來台接受調查。香港保安局日前建議修改相關條例，將引渡嫌犯的程序，適用於任何未訂有協定的地方，包括中國、澳門、台灣等；對此，香港社運人士黃之鋒提出警告，修法恐讓台人赴港成為李明哲第二。

時力黨團總召徐永明昨於記者會提出兩點訴求，第一，如以「台灣是中華人民共和國的一部分」作為前提，要求我方引渡，政府能否接受？其次，法務部是否呼應香港泛民主派議員訴求，先處理台港雙邊的引渡做法？

北京可示意港府逮人 再引渡中國受審

徐永明表示，他擔憂修改過程把台灣視為中國的一部分，影響每年台灣兩百多萬人赴港的權益，不論是旅遊、觀光、求學等，恐因在台言行變成李明哲第二，被引渡至中國，呼籲應先直接處理台港之間的司法互助與引渡條例。

時力黨團主任陳惠敏指出，中國可以輕易地羅織罪狀，拘捕異議份子。現有條例中雖有「排除政治犯罪」的規範，中國仍可用經濟犯罪的罪嫌示意港府逮人、再要求引渡回中國受審。

法務部國際及兩岸法律司檢察官劉怡君說，法務部向來都在對等、尊嚴、互惠的情況下，處理司法互助相關事務，若有其他國家或地區採用不對等方式提出要求，我們不會接受。

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