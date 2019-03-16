呱吉直播嗆大巨蛋移樹 網友認為口氣很不OK開噓

2019-03-16 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市政府臨時決定，在今天（16日）凌晨移植大巨蛋週邊行道樹，引發議員及環團不滿，讓網紅出身的台北市議員邱威傑（呱吉）也到場直播，和北市府官員進行對話，指責移樹行為是先斬後奏，不過，大多數網友們看完後，均認為呱吉口氣太兇、溝通過程有問題。有人感慨：「用議員的身分，把氣都出在小小公務員的身上真的很不OK。」

直播影片中，呱吉和現場官員進行溝通，不過雙方認知疑似不太相同，儘管官員聽起來很認真在解釋，卻讓呱吉越講越動怒，對話口吻也越來越兇。

針對呱吉批評市府移樹先斬後奏，體育局今午發布新聞稿澄清，原先預計和呱吉在18日進行移植計畫說明會，然而施工在即，市府方希望提前於15日拜會，但呱吉當日已有其他安排，因此未能在施工前進行說明。在此之前，移植計畫已於8日核定，並邀請相關單位研議交管配套措施及申請施工核定，於11日拜訪當地2名里長說明施工內容，同時安排拜訪護樹團體，不過遭到對方婉拒而未能成行。

網友們在看完影片後，有人表示「這應該只是認知落差造成的誤會」、「開箱是好但要冷靜思考」、「這個失誤有點無言，不過這也是我們熟悉的澇賽呱吉，該調整的調整，該做的做，沒甚麼時間浪費在氣餒跟自憐上」，此外，還有不少人批評「你當場太氣憤了，還自己放棄對話，完全沒讓他說清楚爭議點」、「不懂在爆氣什麼，對方不是一直在跟他說明嗎」、「原來3個月就能把一個網紅改造成墮落政客」、「衷心希望邱議員未來不會變成我們最討厭議員的樣子」。

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