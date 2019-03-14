陳其邁暖回應網友約鍋夢 蘇貞昌驚喜現身：火鍋攤+1

2019-03-14 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕1名網友前天（12日）在推特分享午覺夢到關於行政院副院長陳其邁的夢，並標註了陳其邁，隔天便收到陳的回覆，沒想到今天下午行政院院長蘇貞昌也回覆了該則推文。

網友薛南@中文帳號的推文表示，夢到發推問陳其邁願不願意跟他一起吃小火鍋，陳在夢中回：「滾」，沒想到陳其邁本尊隔天發推回覆：「可惜了，少吃了一鍋夢裡的火鍋。」蘇貞昌則在今日下午發推亂入：「火鍋攤+1，麻辣鍋PASS。另外，要先放菜，湯才會甜。」陳則接著回覆：「倔強放肉的我，看來只能和院長吃鴛鴦鍋或小火鍋。」，2人逗趣的火鍋談話，引起網友關注。

1名網友更趁機發起投票，詢問可以接受火鍋放芋頭嗎？陳其邁也回覆「雖然我不是芋頭派，但還是會尊重大家民主的投票結果。#還好非芋頭派穩定領先中」，再度引起網友熱烈討論。

「可惡！我要提修憲公投！讓憲法入芋！」、「拒絕芋頭專法！修法挺芋頭！」、「少數服從多數！強烈要求大法官順應公投，將芋頭南瓜禁止加入火鍋寫入憲法！」、「原來邁邁也是不加芋頭派，我跟邁邁的火鍋終於有共識了。」、「支持火鍋不加芋頭不加南瓜！不許那些人動我們的鍋法！火鍋加芋頭我都不知道怎麼教小孩了啦！by護鍋盟」

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