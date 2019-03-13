網友夢到陳其邁拒絕小火鍋約會 竟釣到本尊妙回

2019-03-13 23:54

〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院長陳其邁，經常利用網路直播與網友溫馨互動，並於網上回覆民眾貼文，就有1名網友發推特分享午覺做了與陳其邁有關的夢，並標註了陳其邁，沒想到不久後就收到陳的回覆，而內容更是引發網友熱議。

網友薛南@中文帳號的貼文寫道，「我睡午覺夢到我發推問陳其邁副院長（@chimaichen）願不願意跟我去吃小火鍋，他回我，滾。」陳其邁不久後推文回覆，「可惜了，少吃了一鍋夢裡的火鍋。」

這則推文讓原PO又驚又喜，表示：「副院長，你上次開了咖啡大會，要不要考慮開個小火鍋大會呀，大家自費參加、包火鍋店」，也吸引其他網友熱情留言「北棲青年願意為了這火鍋回高雄一趟」、「可以報名嗎？」、「我要報名！」。

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