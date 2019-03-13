黃光芹遭韓粉圍剿 陳其邁：韓市長應出來講講話

2019-03-13 14:33

〔記者楊淳卉／台北報導〕媒體人黃光芹日前專訪高雄市長韓國瑜，公布錄音檔內容後卻遭到韓粉圍剿。對此，行政院副院長陳其邁今於中常會前受訪表示，韓市長應該要出來講講話，對於一些不理性偏激、可能涉及超越言論自由保障範圍的言論，應該要制止，韓市長有這個責任。

媒體追問陳其邁，去年地方選舉的時是否遇到相同情形？陳其邁表示，「選舉的時候我是被痛下毒手的對象」，不過政治人物是公眾人物，對於這些威脅、恐嚇、生命威脅是處之淡然，但對一般人來講，他認為這樣大可不必。大家要互相約束，尤其政治領導人，不管是韓市長還是其他政治人物，應該負起更大的責任，「他講講話應該會更有效。」

此外，由於民進黨台南立委補選陷苦戰，前行政院長賴清德為黨內候選人郭國文輔選時，喊出「台南補選再輸，中國將更大膽對台進行各種併吞策略」，遭藍營批評打「恐嚇牌」。

對此，陳其邁受訪表示，陳其邁指出，從習近平的談話提出一國兩制台灣方案，看得出來中國對台灣不管在軍事威脅、主權威脅，對台灣都是安全上非常大的挑戰。除了看到兩岸之間的交流，也不要忘了中國軍事崛起對台灣安全形成威脅，「假如要跟台灣交流，一方面又有那麼多飛彈對準台灣，這才是恐嚇牌。」

陳其邁表示，總統蔡英文已經在國安會提出七個面向，全面來增加台灣的國家安全，不管軍事外交還是經濟社會安定整體的做法，希望台灣是一個團結的台灣，面對中國文攻武赫，我們不分黨派，必須要有國家的官員要以台灣優先為台灣共識，這也是台灣多數人的想法。

民進黨主席卓榮泰會前受訪則說，無論是一個中國、一國兩制、甚至和平協議，都是共產黨和部分國民黨的朋友講出來的事實，沒有人在恐嚇誰，這是一個事實，我們是要讓這個事實不會成為實現，不是恐嚇，反而是要讓人民看清楚，當對方在用這些事威逼台灣，我們有沒有能力抗拒。

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