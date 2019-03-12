反制「一國兩制台灣方案」 陳其邁點名韓國瑜盼與中央合作

總統蔡英文昨召開國家安全會議，並提出因應、反制中國「一國兩制台灣方案」指導綱領。對此，行政院副院長陳其邁的臉書粉專「陳其邁 Chen Chi-Mai」今貼文指出，除了家鄉發展的合作，也期待「韓國瑜市長能和中央攜手合作國安議題」，讓台灣更好。（資料照）

2019-03-12 10:42

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文昨召開國家安全會議，並提出因應、反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，作為國安團隊、行政部門的行動準則。對此，行政院副院長陳其邁的臉書粉專「陳其邁 Chen Chi-Mai」今貼文指出，除了家鄉發展的合作，也期待「韓國瑜市長能和中央攜手合作國安議題」，讓台灣更好。

陳其邁在文中表示，為強化國安、避免國家社會經濟運作受衝擊，及守護台灣人民與主權，蔡總統提出的指導綱領，涵蓋七大面向，即「兩岸—堅持對等尊嚴原則」、「民主法制—強化民主監督程序與防衛機制」、「經濟—提升臺灣在全球產業鏈的優勢與戰略地位」、「外交—善用國際友我新情勢」、「安全—維護國家安全與社會安定」、「國防—全面提升國軍戰力」、「社會—團結一致行動捍衛國家主權」。

陳其邁在文中指出，政府定會與全體人民站在一起，政院也會在權責範圍內，以最快效率提出具體作為；唯有團結一致，才能抵抗分化、捍衛自己的家園，並指他昨曾說中央、地方會一起拼經濟，讓高雄更好，但也期待家鄉發展的合作外，「韓國瑜市長能和中央攜手合作國安議題，讓台灣更好」。

陳其邁的貼文中提到，「我們唯有團結一致，才能抵抗分化、捍衛自己的家園台灣」。（圖翻攝自臉書粉專「陳其邁 Chen Chi-Mai」）

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