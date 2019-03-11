反制「一國兩制台灣方案」統戰滲透 蔡英文立7條指導綱領

2019-03-11 18:46

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡總統在今召開國家安全會議，並提出因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，作為國安團隊與行政部門因應這項挑戰的行動準則。

出席官員除總統、副總統，還包括行政院長蘇貞昌、國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、參謀總長李喜明、陸委會主委陳明通等。

由總統裁示的指導綱領，包含七層面，作為國安團隊及行政部門行動之準則，以強化國安作為，避免國家經濟社會正常運作受到衝擊。主要內容如下：

兩岸部分：正面看待兩岸交流，堅持對等尊嚴原則，以民主為互動基礎，參考主要民主國家作為，全面檢視兩岸交流相關規定的落實。積極反制中共假借交流，對我國統戰滲透，干預我國內事務。

民主法制方面：立即推動兩岸條例修正案，加速完成民主防護網的法制工作，以強化民主監督程序與防衛機制。

經濟層面：因應美中經貿衝突及國際經貿局勢變遷，積極協助臺商回臺投資，致力促進產業轉型升級，強化國際佈局，穩定總體經濟發展。提升台灣在全球產業鏈的優勢與戰略地位，積極與主要貿易夥伴洽簽多邊、雙邊經貿協議。

外交部分：善用國際友我新情勢，結合國際社會，反制中共消滅中華民國主權行徑 。

安全層面：嚴密掌握中國大陸的政經社會情勢變化，防制中共對我國進行輿論操弄、社會滲透、竊取國防及核心產業機密，以維護國家安全與社會安定。

國防方面：穩定增加國防預算，全面提升國軍戰力，以嚇阻中國軍事冒進，確保中華民國主權及民主自由。

社會層面：全面加強社會溝通，凝聚人民對兩岸政策共識，團結內部，以一致行動捍衛國家主權。

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