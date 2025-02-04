悚！遭中國犯罪集團騙到國外 上百泰國女慘被迫「取卵」

上百名泰國女子看臉書代理孕母廣告，應徵之後卻遭中國犯罪集團騙到喬治亞，每個月被迫取卵。示意圖。（情境照）

2025/02/04 19:28

〔中央社〕泰國有上百名女子看到臉書刊登代理孕母廣告，應徵之後卻遭中國犯罪集團騙到喬治亞，每個月被迫取卵。泰國一個婦女權益的基金會呼籲泰國政府尋求中國協助，救出這些受困女子。

曼谷郵報（Bangkok Post）和民族報（The Nation）報導，巴薇娜兒童和婦女基金會（Pavena Foundation for Children and Women）的創辦人巴薇娜（Pavena Hongsakul）和幾名受害者昨天舉行記者會說明此事。

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巴薇娜指出，大約有上百名的泰國女子以合法代理孕母的藉口被中國犯罪集團騙到位於歐亞交界的喬治亞（Georgia），這些女子囚禁在當地，每個月被迫取卵。

其中一名化名娜（Na）的受害者指出，她當初在臉書看到招募廣告，廣告提到每個人可以獲得40萬到60萬泰銖（約新台幣38萬到58萬）的報酬，她聯繫廣告刊登者，對方告訴她要到喬治亞擔任合法的代理孕母，而申請護照和旅行到喬治亞的費用，對方都會負擔。

娜因此和其他10名泰國女子一起從泰國出發，帶團的也是一名泰國女子，娜事後回想這名女子應該就是替中國犯罪集團做事，12人從杜拜轉機飛到亞美尼亞（Armenia），還佯裝成觀光客在亞美尼亞參觀了好幾個景點並合照，接著坐上火車前往喬治亞。

到了喬治亞後，娜的護照被沒收，10幾人被帶到一處有4棟房子的地方，娜估計這裡約有上百名泰國女子居住，娜才發現根本沒有所謂的代理孕母一事，在這裡的女子每個月都要經過被強迫取卵的程序。巴薇娜說，這些卵子應該是被賣到其他國家用於製造試管嬰兒。

娜和其他受害者聊天得知，這些人也都是被合法代理孕母的廣告騙來，每個月被強迫取卵，但多數人並沒有拿到錢，如果想離開，就要付5到7萬不等的泰銖，很多人根本沒錢付贖金，只能留下來。

娜的家人後來幫她付了贖金，娜在去年9月得以回到泰國，她聯繫了巴薇娜兒童和婦女基金會，希望基金會幫助那些還困在喬治亞的泰國女子，巴薇娜聯繫泰國警方，泰國警方再透過國際刑警組織，讓3名泰國女子順利在今年1月底獲釋。

巴薇娜表示，這3人目前由基金會照顧中，但仍有上百名泰國女子被困在喬治亞，她呼籲泰國政府尋求中國的協助，打擊這些中國犯罪集團。

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