反制「一國兩制台灣方案」 蔡總統召開國安會議

2019-03-11 18:39

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府表示，為有效因應及反制中國「一國兩制台灣方案」對我國國家安全的巨大挑戰，確保中華民國國家主權與自由民主，蔡總統在今召開國家安全會議，就兩岸、外交、經濟、民主法制等各層面聽取相關部門報告，並進行討論。會後總統並提出因應及反制「一國兩制台灣方案」指導綱領，作為國安團隊與行政部門因應這項挑戰的行動準則。

出席官員除總統、副總統，還包括行政院長蘇貞昌、國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、內政部長徐國勇、財政部長蘇建榮、參謀總長李喜明、陸委會主委陳明通等。

總統表示，這次會議最重要的目的，就是針對北京當局「一國兩制台灣方案」，來確立我們政府的政策方針及相關機制。中國國家主席習近平在所謂「告台灣同胞書」四十週年紀念談話中，已經明白揭示「一國兩制台灣方案」的統一進程，北京當局已經將統一台灣的工作納入政治議程，這讓兩岸關係進入極為嚴峻複雜的階段。

總統指出，政府目前的兩岸政策主張是維持現狀，就是捍衛中華民國主權獨立的現狀。我要強調，「一國兩制」不只單方面破壞現狀，更是意圖消滅中華民國的主權，強迫台灣接受被中國統一。從歷次的民調看來，絕大多數的台灣人民都無法接受。

總統說，當她代表台灣民意清楚地回應「一國兩制臺灣方案」，北京當局表面上降溫，但實際推動的力道卻是有增無減。實際推動的力道也顯現出來，中國在推動一國兩制的決心。過去一段時間，北京當局也持續進行侵害我國主權的作為，這已經對台灣的民主自由構成威脅。

蔡總統指出，在軍事上，我們也看到軍艦軍機繞台，不斷挑釁。在外交上，不斷挖走我們的邦交國，矮化、甚至阻斷台灣的國際組織參與。在經濟上，磁吸我們的資本和人才，竊取高科技產業的機密技術。在資訊上，製造大量假消息，從內部直接破壞民主體制的公平與開放。在地方政治上，滲透到我們的社會內部，以政治性採購利誘台灣的地方政府，甚至招納我村里長，出任對岸村委執行主任。

蔡英文強調，任何在台灣執政的政府，都希望兩岸和諧交流，關係正常健康。我就任以來，以不挑釁、不對抗、不製造兩岸的緊張，也不挑起兩岸軍事的衝突。北京當局卻利用我們開放和自由的民主體制，持續介入臺灣的政治、經濟和社會發展，這已經構成當前台灣最大的風險。

總統要再一次地強調，她所領導的政府，致力維持兩岸和平穩定，支持兩岸的正常交流。不過，我們堅決反對一國兩制，也拒絕任何被統一的過渡性安排。這不是戰爭或者是和平的抉擇，而是維持中華民國主權獨立現狀、或被中國統一的抉擇。

針對習近平昨天表示要藉由「惠台利民」的融臺政策，為實現「一國兩制台灣方案」鋪路。總統回應說，我們不反對照顧大陸台商、台生，不過「惠台利民」應該是發自真心的友好，而不是推動一國兩制的工具。真正的「惠台」，應該是正視中華民國存在的事實，同時也讓中國走向民主法治之途。

總統重申，我們不反對交流，我們反對的是一國兩制。我們致力於追求和平，一切國防的精進都是為了避免衝突。面對兩岸新情勢，政府有責任捍衛國家主權，以自由民主開放來開啟兩岸的良性競爭。我們對台灣所堅持的普世價值有信心、對台灣經濟、社會、民主制度也有信心。只要我們團結，國家主權、自由民主就不會被併吞侵蝕，一國兩制就不會成為台灣的未來。

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