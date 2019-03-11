選後首度同框！韓要4項補助 陳說密切合作

2019-03-11 12:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市長韓國瑜選後，今首度與昔日對手、目前是行政院副院長的陳其邁在公開場合同框，韓國瑜列出四大議題的清單，希望中央補助，陳其邁則強調，只要對地方有好處，中央與地方一定百分之百密切合作，

加工出口區高雄分處推動「前瞻基礎建設-高雄加工出口區智造新基地」計畫，今天上午邀請陳其邁、韓國瑜一同執鏟動土，兩人差不多時間抵達，還一同進場，受到與會的企業家熱烈歡迎。

韓國瑜昨晚已先透露口風，今天將向陳其邁提出四大議題，包括現代化國際機場、完整捷運線、石化專區、橋頭科學園區，希望中央政府多幫忙。

兩人會後受訪時，韓國瑜表示這四個議題他已經列清單，陳其邁回答說，沒問題，只要對地方有好處，中央與地方一定百分之百密切合作，對高雄經發展有幫助，一定全力以赴。

針對高雄市希望中央補助，陳其邁強調，禮拜四的行政院會，不管是洪東煒或葉匡時副市長參加，他的辦公室在3樓，有需要中央的地方，會無縫接軌作密切的合作。

至於韓國瑜之前提出的自由經貿區，韓強調今天沒有提這項，今天主要請陳其邁幫忙現代化國際機場、完整捷運線、石化專區、橋頭科學園區這四項計畫，來協助高雄。

另針對中國要送高雄貓熊一事，韓國瑜表示今天不談這個。陳其邁則說，這是中國人大代表的建議，還在發展當中，就靜觀其變，不過他建議韓國瑜市長到壽山動物園看看，過去高市府有計畫想把動物園遷到內門，讓動物有更好環境，任何對高雄觀光有幫助的，中央與地方都會全力合作。

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