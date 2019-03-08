民進黨只剩一口氣？陳其邁：必須謙虛傾聽民意

2019-03-08 13:44

〔記者楊綿傑／台北報導〕前閣揆賴清德一句「民進黨只剩一口氣」引發外界討論，行政院副院長陳其邁今出席婦女節慶祝活動時表示，這是嚴峻的挑戰，必須更謙虛傾聽民意，也都非常努力在解決做不好的地方。對於總統蔡英文PO賣出農漁產品訊息，他也強調，中央跟地方也是合作關係，非競爭關係。

陳其邁認為，對民進黨來講，確實面臨嚴峻的挑戰，必須更謙虛傾聽民意，哪裡做不好要立刻改進。而蘇院長上任後，就重大政策做了一些調整包括豬瘟、活絡經濟、簡政便民等問題，都非常努力在解決，讓人民生活更好，謙虛面對民意是最重要的一件事。

至於總統或農委會最近是否在外銷上，與高雄市長韓國瑜互別苗頭，陳其邁表示，總統或者政府過去對農產品外銷非常努力，去年外銷金額高達54.7億美元，是20年來新高，而這比較基礎是跟過去比較，是民進黨執政跟國民黨執政，對於農產品外銷大家的努力成果。農產品外銷這部分，中央跟地方是百分之百合作，不是競爭關係，自然就沒有比較問題。

對於韓國瑜先前「瑪麗亞變老師」一說遭批是歧視，陳其邁說，沒看到他說了甚麼，因此用一句話評論不太適當。但他認為，性平觀念必須落實在政策、周遭生活以及職場環境，這個非常重要。韓國瑜上任沒多久，還有很多事情要儘速進入狀況，讓市政、尤其在性平教育或市政建設的推動上能夠快速接軌。

至於韓國瑜常常請假飽受外界質疑，陳其邁則展現暖男情懷回應，市長的身體健康很重要，祝福他身體健康，因為如果健康才能全力拚市政，如果身體不健康，對市民來講不是好事。

行政院副院長陳其邁8日出席108年度國際婦女節慶祝活動「網迷世代女路向前RIGHTS in the Right Way」，會後受訪。（記者廖振輝攝）

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