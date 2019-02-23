韓國瑜談「和平協議」 竟向外媒稱：與中國和談不可避免

2019-02-23 23:17

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨主席吳敦義日前拋出，執政後將與中國簽「兩岸和平協議」，總統蔡英文則強調，台灣社會不會接受傷害國家主權的任何協議。沒想到高雄市長韓國瑜日前接受外媒訪問時，竟稱台灣應與中國洽簽和平協議，還直言與中國的和平談判「無可避免」。

《日本經濟新聞》22日引述韓國瑜的話指出，台灣與中國商談和平協議是不可避免的，他還警告，「台灣人能迴避討論和平協議的時間已愈來愈少，因兩岸關係的發展愈來愈不穩定」。但韓國瑜並未針對協議內容做更多的解釋，也沒有明確表示若洽簽協議，他是否會尋求台灣的外交地位獲得承認。

報導提到，韓國瑜抨擊總統蔡英文對中國的政策「方向錯誤」，直指蔡有「三不」：不喜歡中華民國、不想要九二共識、又不想要台灣獨立。報導也稱，韓國瑜說他支持「九二共識」，也就是台灣和中國同屬「一個中國」，但兩邊得以各自做出不同解讀，強調大多數台灣民眾不會接受北京所追求的統一，而是希望維持現狀。

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