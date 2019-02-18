郭董「從沒說要在高雄投資800億」 韓國瑜回應了

2019-02-18 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕鴻海（2317）董事長郭台銘今天在臉書粉專，以5張圖發起「郭董說新聞」，第一張圖就提到高雄軟體園區的投資，表示鴻海從未承諾投資高雄軟體園區800億元，還暗批媒體沒有科技常識。對此，韓國瑜回應表示，未來希望他來高雄看看有無投資機會，也強調對於高軟沒有談到任何數字。

郭台銘今就特別針對鴻海在各地的重大投資案，以5張字卡發起「郭董說新聞」-面對面說鴻海的澄清內容。對於先前傳出，因為韓國瑜當選，鴻海看好高雄，要投資800億的傳聞。郭台銘在圖卡上表示，「X周刊說：承諾投資高雄軟體科技園區800億元，卻僅投資19億元」，他澄清「我們從未承諾投資高軟800億元」，還說「任何有科技常識的人都知道：軟體園區的投資是花不到台幣800億的」。

據《蘋果日報》報導，對此，高雄市新聞局長王淺秋回應，高雄市府「尊重企業家的說法」。綜合媒體報導，韓國瑜受訪則表示，他和郭台銘董事長已有一段時間沒有聯絡，高雄當然張開雙臂歡迎鴻海來投資，也相信郭台銘對高雄有很真實的感情，希望郭董將來前往高雄看看是否有投資的機會。

另外韓國瑜也透露，指郭董目前沒有投資計劃，高軟這一塊更是沒有提到任何數字。

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