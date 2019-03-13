「波隆那肉醬」不是來自波隆那 義大利市長網徵「假消息」

2019-03-13 00:29

〔即時新聞／綜合報導〕常見義大利麵中的「波隆那肉醬」（Bolognese）世界聞名，但根據波隆那市長梅洛拉（Virginio Merola）的說法，這個世界知名的波隆那肉醬麵（台灣常稱「義大利肉醬麵」），其實是個「假消息」，並表示希望讓所有人都知道。

英國《每日鏡報》報導，64歲的義大利波隆那市長梅洛拉，在推特上貼文表示：「親愛的市民同胞，我正在蒐集全世界『波隆那肉醬麵』的照片，他們全是假消息。」引起網友爆笑，他補充解釋道：「波隆那肉醬事實上根本不存在，但它卻世界聞名。我們寧願全世界知道我們發明了義大利寬麵、義大利餃子跟千層麵條。」

據知悉，梅洛拉打算蒐集這些照片，並於義大利知名美食主題公園FICO Eataly World展出。目的是要讓全世界知道，波隆那肉醬根本不是出自波隆那。

他向英國《每日電訊報》表示：「以一道與我們無關的菜餚聞名世界，是非常奇怪的。我們很高興能夠受到關注，但是更樂見波隆那因食物品質及優良的烹飪傳統而聞名。」

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