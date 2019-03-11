311地震8年 小英推特日文致意：台灣與日本同在

2019-03-11 18:29

〔即時新聞／綜合報導〕今天（11日）是東日本大震災（311大地震）8周年，日媒《NHK》統計，截至目前為止，死亡及失蹤人數超過2萬2000人。總統蔡英文今也在推特以日文慰問311大地震罹難者與受災戶，並強調「台灣替日本著想的心意是沒有時差的。」

小英11日在推特以日文表示，「自從日本發生311大地震以來，已經過了8年。我想藉由這個機會再次替罹難者祈求冥福，並向受災群眾表示衷心的哀悼慰問。台灣為日本著想的心意是沒有時差的。」小英也貼上一張寫著「8 years on, Taiwan remeembers 311 & stands with Japan」（8年過去了，台灣仍然記得311大地震並與日本同在）的圖片。

據《NHK》報導，日本政府在今天下午2點46分（當年311地震引發海嘯來襲時間）在東京都國立劇場舉行追悼儀式，許多在台日本人也聚集在台北舉辦311大地震罹難者追悼儀式，眾人除了獻花弔念外，也感謝台灣人在災後捐超過200億以上日幣（約台幣55.5億元）的款項幫助災區重建。

報導指出，「台日關係協會」會長邱義仁在儀式中提到，雖然災區的重建之路仍很漫長，「但台灣會盡朋友之力來幫助的」。

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