衝衝衝！蘇貞昌為郭國文助選 盼鄉親挺「不會膨風的人」

2019-03-13 21:19

〔記者萬于甄／台南報導〕最後一塊拼圖！316立委補選，民進黨總動員，距離投票日只剩3天，行政院長蘇貞昌今天下午到台南為郭國文助選，蘇貞昌認為，郭國文後勢看好，可得起檢驗，也不是會「膨風、亂說話的人」，希望台南鄉親支持。

蘇貞昌今天南下陪郭國文至安定慈安宮、蘇厝長興宮參拜，他致詞時說，最近在立法院常被國民黨立委質詢問和平協議，但和平協議在歷史上換來的都是戰爭，如今，中國打壓台灣主權、阻擾台灣參與世界組織，國民黨政治人物對中國都不存任何戒心，這樣怎麼守護台灣主權與發展？

蘇貞昌說，接下行政院長已58天，每天努力打拚解決民生問題，包含非洲豬瘟防疫、放寬臨櫃提款身分查驗、淘汰老車補助、農地工廠輔導合法化等，一步一步認真好好做，呼籲鄉親要選會顧台灣的立委。

蘇貞昌也說，自己的姊姊嫁到台南安定，也是安定的親家，與郭國文更是認識超過20年的朋友，為郭國文助選義不容辭，同時盼望台灣鄉親，這次立委補選繼續支持民進黨，讓郭國文順利當選，為地方服務、打拚。

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