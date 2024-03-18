又有中國漁船闖澎湖海域還裝防登檢鐵桿 海巡趕赴現場

澎湖漁民在貓嶼西南海域，發現越界中國漁船，兩側還裝防登檢鐵桿。（漁民提供）

2024/03/18 15:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕金門發生海巡艇追逐中國越界「三無」船隻，2名中國船員不幸落海溺斃意外，導致兩岸局勢劍拔弩張，值此敏感時刻，今（18）日傳出中國漁船越界拖網，還有備而來，在漁船兩側裝設防登檢鐵桿，但澎湖海巡隊可不「慣」著中國漁船，現派出在七美海域巡邏的澎湖艦趕赴現場，等待進一步結果。

今日澎湖漁船在貓嶼西方海域作業，有漁民發現一艘中國漁船越界，約在經緯度東經119度13分、北緯23度17分（貓嶼西南方海域），有1艘中國閩龍漁籍，外表漆成藍白拖顏色，漁船兩側有裝防登檢鐵桿，似乎是有備而來，防止澎湖海巡隊巡防艇靠近登檢，讓澎湖漁民看到都傻眼，可見中國漁船對於台灣海巡查緝越界漁船執法不遺餘力，還是小動作不斷頻頻越界。

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由於中國漁船是鐵殼製，雖然笨重不靈活，但卻相當耐撞；反觀台灣海巡艇以玻璃纖維船殼為主，雖然較為輕巧，以速度取勝，但兩船海上對峙，台灣海巡艇冒進討不到便宜，因此多以保持距離靠技巧派員登檢，現在傳出中國漁船在漁船兩側裝設防止登檢鐵桿，更添查緝的難度。

以往澎湖海巡隊也曾查獲中國漁船兩側，裝設防登檢鐵桿，鐵桿直徑達5公分，外側一頭則是尖端設計，不要說玻璃纖維船體一戳即破，連鐵殼船破洞也是輕而易舉，雖然登檢查緝難度增加，但澎湖海巡隊可不「慣」著投機取巧的越界中國漁船，就近派出七美海域巡邏的澎湖艦趕往現場查緝，雙方在海面上短兵相接，將展開一場諜對諜的追逐戰。

中國漁船裝設鐵桿，尖端可輕易刺破玻璃纖維船體。（資料照，澎湖海巡隊提供）

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