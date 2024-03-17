灰色地帶衝突 中海警船打前鋒

中國海警船騷擾我方海域激增

2024/03/17 05:30

〔記者吳哲宇／台北報導〕中國一艘「三無」快艇二月在金門海域翻覆導致局勢升高，本月十四日又有中國漁船翻覆，而由我方海巡派船幫忙搜救。結果中國卻於十五、十六日持續派出海警船進入金門禁限制水域，被視為是中國使用灰色地帶侵略手段，事實上，從去年開始，中國海警船就已不時騷擾我國海疆。

去年開始不時騷擾 今年頻率大增

中國去年四月由大型巡航船「海巡○六」等七艘編隊宣稱，將巡查航行台海的直航貨輪，但當時被抓包連福建平潭海域都沒離開過。去年七月，在航舶追蹤網站發現一艘中國海警船「二五○一」二度跨越台海中線在澎湖群島西南海域活動，與澎湖領海基線曾距離不到六十公里。

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今年，中國利用海警船實施灰色地帶衝突的頻率大增。二月十四日金門水域發生中國非法漁船於海巡署追緝過程中發生翻覆事件後，中國在二月十九日強制登船臨檢金門金廈遊輪，造成我國遊客恐慌。包括CNN等外媒分析，這是北京「灰色地帶」策略的一環，藉由這項挑釁行為測試台灣的反應。

之後在二月二十七日，海巡監控系統發現東部外海有艘中國海警船在花蓮港限制水域二十五浬外往北航行。海巡「南投艦」最後在基隆彭佳嶼海域廣播要求其駛離我方海域。

媒體也報導，根據航舶追蹤網站，一艘中國海警船在三月一日，曾試圖踰越台海中線，海巡「宜蘭艦」與其「頭對頭」對峙。海巡則說，海域目標動態均有掌握，沒有所謂對峙的嚴重衝突。

另外，近日在我國海巡協助搜救中國翻覆漁船後，中國於十五、十六日持續派出四艘海警船航入金門禁限制水域，於水域內劃設巡查路線。

相關官員指出，台灣海巡人員相當辛勞，一方面積極投入海上救援，協助中國漁民脫險；另一方面也全力守護海洋，不讓中國侵擾。另外，觀察到中國的矛盾，需要我方協助搭救，卻又以騷擾回報。但台灣基於區域的一員，及秉持人道救援的原則，對於此類海上事務都會全力協助。

中國四艘海警船艦昨再入我金門禁限制水域，海巡署派艦艇監控、廣播驅離。（記者邱俊福翻攝）

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