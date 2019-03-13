藍議員籲桃園虐兒頻傳 鄭文燦專心市政別再趴趴走輔選

2019-03-13 12:39

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會國民黨團今天召開記者會，黨團書記長梁為超認為，根據衛福部資料，桃園市去年前3季兒虐通報案件達358人，平均1個月就有40人，等於每天都有兒虐事件發生，半年內至少傳出4起嚴重虐童案，呼籲市長鄭文燦不要趴趴走輔選，好好重視兒少權益，做好兒少保護工作。

鄭文燦則表示，市府重視每起兒虐案件，都會深入了解、調查，社會局、教育局不會互踢皮球，另外有些虐童案雖然很聳動，但事後調查卻是作假，另所有的輔選動作，都有請假，絕對符合規定。

國民黨團於上午11點在黨團辦公室召開記者會，梁為超說，桃園市半年內至少發生4起重大虐童案，最近一起是11日的幼兒園老師虐待案，家長在臉書PO文「靠北惡質幼兒園」讓人憤慨，尤其是虐童案發生後，社會局推託說家長不能申訴，要走法院提告，教育局說已稽查幼兒園，要等社會局的結果下來，兩單位互踢皮球。

梁為超也提到，涉嫌虐童幼兒園老師，把幼童的作業本丟到垃圾桶裡、早上被處罰走操場，老師說是運動，走3、40分鐘這根本是體罰、在走廊罰站54分鐘且沒上美語課、進教室後再繼續罰站25分鐘，不停的鞠躬道歉、在全班面前責罵、不斷拍臉、傷害自尊心，孩子遭受身心凌虐的「特殊照顧」。

但社會局居然對媒體說，經檢視監視畫面，教保員行為未達兒權法第49條的身心虐待，因此不會開罰，但已針對其不當行為發文糾正，後續會持續與家長溝通並提供協助，這種發言睜著眼睛說瞎話，才會引發社會大眾不滿。

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