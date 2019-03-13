獨家》去年5成兒虐發生在家裡 教育部研訂辨識指標檢核表

2019-03-13 08:03

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部統計，近年校園通報的兒少保護事件（性侵、藥物濫用、強迫引誘等）有逐年成長的趨勢，104 年為1萬9255 件至107年為2萬1174 件，兒少受虐件數有逐年下降之趨勢，但其中發生於家內之比率高達56.28％，以不當管教（45.18％）比率最高，教育部以學生為主體，針對「疑似兒虐個案」之高風險家庭，督導學校將「親職教育及諮詢、資源連結等服務送到家」為重點工作，且特別關懷「小爸媽」，維護及輔導懷孕學生的受教權。

教育部長潘文忠今天上午受邀到立法院教育委員會進行「強化學生安心就學體系」專案報告。潘文忠呼籲人人「雞婆」做孩子的守護天使，為協助教師及早覺察疑似可能受虐個案，即時通報及啟動相關協助機制，教育部正研訂兒虐個案辨識指標檢核表，預定4月底完成後，供各級地方政府及學校參考運用。

潘文忠在書面報告中強調，日前數起家暴虐兒案件引起社會高度關注，兒童是國家未來的主人翁，因此一旦發生兒童安全、家庭暴力及兒少受虐案件，都會立刻成為國人重視的焦點。為完善兒少保護，幫助兒童獲得更好的社會安全照顧，本部就執行做法進行盤整與研議，整合出滴水不漏的社會安全網，才能守護孩子能夠健康安全的成長。

教育人員知悉有疑似家庭暴力或知悉兒童及少年有遭受傷害之情形，應立即以紙本傳真或至社會安全網-關懷 e 起來網站通報，至遲不得逾24小時。學校及幼兒園並應同步通報教育部校安中心，通報後應由學校輔導教師或專業輔導人員評估輔導協助事項及連結當地社政主管機關，依法提供服務與保護，以即時保護兒童及少年之人身安全並維護其權益。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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