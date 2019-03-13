台中空污推總統、中央？綠委譏盧秀燕：不是說上台空氣會變好？

2019-03-13 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕台中市長盧秀燕昨被問到總統蔡英文是否約見面，盧回目前沒進一步聯絡，但最重要的是解決台中空污問題，若連台中火力發電廠1部機組都不讓拆，「到時候我們交管也不見得那麼配合」。對此，民進黨立委余宛如的臉書粉專昨貼文，質疑「選前騙票選後騙肖」。

余宛如的貼文中表示，國民黨秀下限讓她看天眼，並稱「可是秀燕，台中人選妳就是要救空汚的啊」、反問「妳不是說妳上台空氣就會變好了嗎？怎麼現在都推給中央了呢？」

余宛如的貼文中指出，自己沒能力有求於人，還在搞「政治勒索」，並感嘆「台中人真的很可憐，選了一個政治100分、作秀100分、救空污0分的市長」，還另外標記「選前騙票選後騙肖」。

本報昨報導，盧秀燕的言論在網路上引發熱議後，台中市政府新聞局長吳皇昇出面滅火，宣稱盧的說法是「一種比喻」，希望中央正視地方迫切需要，而非一味要求地方配合、出錢，卻不重視地方意見、困難。

吳皇昇也說，若中央首長一直來台中，卻無法帶來真正建設、預算，那再要求地方做許多配合措施，外界難免會認為有不近情理之處。

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