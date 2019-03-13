統媒把台灣弄得烏煙瘴氣？ 醫師作家拋新加坡「抵抗解決方案」

2019-03-13 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕假訊息、假新聞充斥在台灣的網路上，而部分統媒被網友指稱是來傳遞源之一。對此，醫師作家蔡依橙今在臉書分享一段對話，並拋出新加坡的「抵抗跟解決方案」。

蔡依橙在文中表示，「覺得台灣被統媒弄得烏煙瘴氣嗎？」並直言「別灰心，新加坡也是（咦）」，不過人家有抵抗、解決方案，呼籲台灣也要加油。

蔡依橙接著在文中分享與他人的一段對話，對方指出新加坡也是這樣的情況，「看英文媒體覺得世界很正常」，但「看中文媒體歌功頌德中國，會讓人覺得新加坡不好，嚮往回歸祖國（中國）生活」。

文中回應，新加坡用一代的時間，讓全國習慣以英文為主，華語、馬來語、坦米爾語也並行，對國家發展造成長遠益處，並指台灣或許該下定決心，「逐漸成為以英文與全世界溝通，但保留台語、普通話、客家話、原住民語言的多民族多語言國家」。

蔡依橙的貼文下方，有網友直言不贊成英語作為官方語言，並指台灣文化是我們自己的、也有好好保存下來；還有人回應「新加坡不是一堆中國富豪移民過去？」「統媒新聞越來越誇張」、「每天都看到心情很差」。

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