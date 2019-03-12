新加坡超市「高雄專區」下架 韓國瑜：酸言酸語令人厭煩

2019-03-12 11:43

〔記者王榮祥／高雄報導〕新加坡連鎖超市FairPrice「高雄首選」品牌蔬果專區，傳出在高雄市長韓國瑜離開後不到2週即撤掉？韓國瑜今對撤櫃說指出，不是撤掉、是賣完，且事後還追加訂單，他說很多酸言酸語每天在台灣天空轉來轉去，讓人非常厭煩。

高雄市長韓國瑜上月底出訪星馬，與新加坡2家超市業者簽下共1億元農產品訂單，其中當地最大連鎖超市FairPrice還設置「高雄首選」品牌蔬果專區，販售高雄蜜棗等水果產品，沒想到卻傳出韓國瑜離開新加坡回台後，不到2週時間，「高雄首選」專區就撤掉？

臉書「打馬悍將粉絲團」11日發文指出，有網友貼出照片表示「韓國瑜訪的那間超市，高雄專區不到一個月已撤了」，讓該粉專狠酸「韓國瑜去新加坡高調宣傳自己賣蔬果，但韓國瑜剛走，蔬果就撤了」、「又是演戲？」

部分網友則留言「快閃店啦！！你們這些人不懂啦」、「專業演戲」、「連POP海報都拆了...哈哈哈」、「演完了道具當然要徹走啊」、「演戲演到國外去也算厲害了，果然不負喊導威名」。

韓國瑜今指出，高雄受到太多惡意的批判，好像很多人不喜歡高雄成功，讓他覺得非常訝異，他強調新加坡超市專櫃是很快就被消費者採購完，因此在3月21號、新加坡又下了訂單，高雄則補貨追加蜜棗、木瓜、鳳梨等農特產，近期將運送到新加坡，怎麼可能被下架。

韓國瑜表示，太多這種酸言酸語、讓他覺得不可思議，高雄在新加坡明明是賣全壘打，現在卻要說下架，這種無聊的語言在台灣天空轉來轉去，讓他覺得非常厭煩。

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