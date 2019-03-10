反制統媒強力放送韓國瑜 批踢踢鄉民祭出這個奇招...

2019-03-10 00:19

〔即時新聞／綜合報導〕有網友在批踢踢上發文指出，從過年開始就發現某媒體24小時都在播送韓國瑜的新聞，對此批踢踢網友「dekupalace」提出「反制這類統媒大量報導韓國瑜的其中一種方法」，就是在這類報導底下大量留言「韓國瑜一統中國，取代習近平」。而該網友提出的方式也在批踢踢八卦板上成功帶起一波風潮。

批踢踢網友「dekupalace」指出，「服膺於共產黨底下的發言」特性就是「自我審查」，留下「韓國瑜一統中國，取代習近平」這樣的言論，不用是真的也未必「要對習近平或共產黨造成影響」。dekupalace認為，「只要這件事現在或日後可能被拿來作為清算工具或引發管制就可以了」。至於是「誰的清算工具或對誰的管制」，該網友認為就是讓報導底下出現，「取代習近平等字詞的統媒，以及沒把這件事情處理好的國台辦等」

網友dekupalace表示，這個方法應在「包括yahoo、統媒官方頻道、youtube和facebook等」平台上製造出「引領潮流的感覺」。dekupalace指出這個辦法除了可以「挑起紅統和中華民國派之間的對立」，「同時也盡量讓中華民國派知道，習近平已經不容許中華民國這件事。」

網友dekupalace強調，「世道很惡，壞人很糟，用謊言可以騙取很多東西。但也正因如此，真正尋求改善世局的好人，需要的是更多的機心和算計，而不是嘲諷和自以為正義，以及只在自己的同溫層發言。在這假新聞和風潮為上的時代，好人也需要更有心計的思考和方式。」

網友dekupalace的提議引發大量的網友們在韓國瑜相關新聞下留言，「韓國瑜一統中國，取代習近平」。

而日前也有網友在臉書上發起活動，認為像韓國瑜應該取代習近平成為全新的中國領導人，高呼「韓國瑜走進去，習近平滾出去，中國發大財！」、「鑽向敵人的心臟！」

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