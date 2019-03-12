200萬噸文旦倒水庫？立委批假新聞 NCC要求中天說明

2019-03-12 19:02

〔記者劉力仁／台北報導〕中天電視台報導「200萬噸文旦倒在水庫裡」引發假新聞爭議，國家通訊傳播委員會（NCC）發言人翁柏宗表示，依衛廣法27條規定，製播新聞應做好事實查證及平衡報導，NCC已經接獲民眾投訴，以依法要求中天電視台說明，有錯誤必須更正，相關紀錄並列為未來評鑑換照參考。

台南第2選區立委補選戰況激烈，國民黨候選人謝龍介日前媒合通路商與麻豆柚農簽約，協助行銷，中天電視台報導指大陸不買了，文旦丟在水庫200萬噸，引發議論；水利署南區水資源局強調絕無此事，立委林俊憲指出文旦是在中秋節前採收販賣，目前文旦都還沒開花，哪來結果？痛批這是為了影響選舉、干預選舉，製造傷害台灣、撕裂民眾的假新聞。

中天新聞台常爆假新聞爭議，3月1日報導「東廠抓到了？ 直擊駐星大使盯場回報韓國瑜行動」、「媒體直擊畫面曝光，駐新大使忙著回覆來自台灣的訓令」，被外界痛罵為了造神韓國瑜，不惜抹黑外交官。

外交部當天發布嚴正聲明，澄清發簡訊的不是梁國新代表本人，事實上也沒有所謂「來自台灣的訓令」，強烈譴責中天以不實消息、未經查證的內容抹黑駐外人員，要求中天說明該則新聞製播的內控機制。

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